Янукович дасть прес-конференцію в готелі: вхід вільний

У ході відвідання Страсбурга заплановано декілька зустрічей Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА з представниками ЗМІ, повідомила УНІАН речник глави держави Дарка ЧЕПАК.

Так, за її словам, вже відбулося дві зустрічі В.ЯНУКОВИЧА з журналістами – його спільні заяви для ЗМІ з головою ПАРЄ Мевлютом ЧАВУШОГЛУ і Генеральним секретарем Ради Європи Турбйорном ЯГЛАНДОМ.

"Крім того, сьогодні запланована прес-конференція Президента в готелі, де Віктор ЯНУКОВИЧ зупинився на час свого перебування в Страсбурзі. Вхід на прес-конференцію вільний, на захід запрошуються всі представники ЗМІ", - сказала речник Президента.

Вона також зазначила , що виступ президента на сесії ПАРЄ транслювався в прямому ефірі Першого національного каналу.