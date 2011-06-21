Янукович дасть прес-конференцію в готелі: вхід вільний
У Страсбурзі будуть зустрічі з журналістами
У ході відвідання Страсбурга заплановано декілька зустрічей Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА з представниками ЗМІ, повідомила УНІАН речник глави держави Дарка ЧЕПАК.
Так, за її словам, вже відбулося дві зустрічі В.ЯНУКОВИЧА з журналістами – його спільні заяви для ЗМІ з головою ПАРЄ Мевлютом ЧАВУШОГЛУ і Генеральним секретарем Ради Європи Турбйорном ЯГЛАНДОМ.
"Крім того, сьогодні запланована прес-конференція Президента в готелі, де Віктор ЯНУКОВИЧ зупинився на час свого перебування в Страсбурзі. Вхід на прес-конференцію вільний, на захід запрошуються всі представники ЗМІ", - сказала речник Президента.
Вона також зазначила , що виступ президента на сесії ПАРЄ транслювався в прямому ефірі Першого національного каналу.