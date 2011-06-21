Європейці не розуміють, що відбувається в Україні?

Голова Об`єднання українців у Польщі Петро ТИМА вважає, що «набагато ближче до Європейського Союзу Україна була кілька років тому», і «те, що зараз відбувається в Україні, є незрозумілим для європейців».

Про це П.ТИМА заявив в інтерв’ю Інституту Горшеніна, яке публікує LB.ua.

За словами голови Об`єднання українців у Польщі, «Україна зараз так далеко, але, з іншого боку, так близько. Набагато ближче до ЄС Україна була кілька років тому, коли було до неї більше симпатії, коли швидкими темпами відбувалися зміни. Можливо, 3-5 років все змінять. Але те, що зараз відбувається в Україні, є незрозумілим для європейців, для прикладу те, що відбувається навколо історичної тематики: жодна нормальна людина не зрозуміє, як можна поставити пам’ятник Сталіну. А те, що сталося з червоним прапором, показує, що є застосування в політиці сучасних піар-технологій навколо елементів, закорінених в тоталітарний режим, що створює зайві конфлікти».

П.ТИМА зазначив, що «в оцінках деяких експертів робиться наголос на тому, що український уряд більше займається піаром, аніж державою чи реформами. Частина коментаторів говорять, що в певних сферах Україна наблизилася до Білорусі. Навіть у порівнянні з Росією, де, між іншим, таке як в Україні безкритичне возвеличення представниками державного апарату Сталіна неможливе».

«Мене особисто найбільше дивує те, що люди, яким 45 років, які є політиками в Україні, так сильно закорінені в «радянщині» і наче тримаються за усі ці залишки «совєцькості», - відзначив голова ОУП.

За його словами, «входження до ЄС або ознака демократичної влади – це коли чиновник не є поза законом. В Україні чиновник – це інша каста, це кланове або феодальне суспільство, де є різка межа між однією та іншою групою людей. Проте на фоні ситуації в Білорусі Україна тепер інакше виглядає. За схемою лібералізації, яка відбувалася в Білорусі, думаю, простіше було потрапити до ЄС Білорусі, аніж Україні. За принципом: менша країна, менше проблем».

«До президентських виборів у Білорусі дуже міцно активізувалися її контакти з ЄС. Деякі аналітики починали говорити, що Білорусь має реальні шанси на співпрацю з ЄС. Натомість зараз, коли в Білорусі ситуація виглядає інакше, Україна має кращі вихідні дані до реального просування в ЄС. Жаль, що Україна не є лідером серед східноєвропейських країн. Лідером у змінах, у реформах зараз є Молдова», - наголосив П.ТИМА.