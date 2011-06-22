Від Януковича вимагають суду на Тимошенко в прямому ефірі

Народний комітет захисту України вимагає від влади забезпечення публічності, відкритості, об’єктивності та неупередженості проведення судового процесу над лідером партії «Батьківщина» Юлією ТИМОШЕНКО.

Як ідеться у переданій агентству УНІАН заяві НКЗУ, «режим ЯНУКОВИЧА після повного економічного провалу, викликаного непрофесіоналізмом, щоб відвернути увагу від соціальних проблем, вирішив піти на знищення видатного державного діяча, лідера опозиції. Для цього в країні розпочалися репресії проти політичних опонентів влади. Кульмінацією цього плану має стати розправа над головним опонентом ЯНУКОВИЧА – головою партії «Батьківщина» Юлією ТИМОШЕНКО».

«Влада має намір провести судилище над жінкою, яка не дає безконтрольно розкрадати багатства країни, здавати національні інтереси, збагачуватися на зубожінні простих громадян. Судовий процес над Юлією ТИМОШЕНКО повинен усунути її від активної політичної діяльності, викорінити альтернативу суспільного розвитку та забезпечити таким чином багаторічне панування в Україні антинародних, промосковських кланів», йдеться у заяві.

У зв’язку з цим Народний комітет захисту України вимагає від влади забезпечення публічності, відкритості, об’єктивності та неупередженості проведення судового процесу над Ю.ТИМОШЕНКО. До суду над лідером партії «Батьківщина» повинні бути допущені представники засобів масової інформації та громадськості.

«Ми переконані, що з огляду на суспільний резонанс цієї події, судовий процес має транслюватися у прямому ефірі на Першому національному телеканалі», зазначають у НКЗУ.

У випадку невиконання цих вимог влада ще раз доведе, що «цей судовий процес не має нічого спільного з законністю та справедливістю, а є політичною розправою над опозицією. Всю відповідальність за цей фарс ми покладаємо персонально на Віктора ЯНУКОВИЧА, який за минулорічною судовою реформою став головним прокурором і суддею країни», наголошують у Народному комітеті захисту України.