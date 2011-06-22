Азаров похвалився запасами й сильною позицією на переговорах із МВФ

В українських газосховищах накопичена достатня кількість газу, який буде необхідний країні в осінньо-зимовий період.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на засіданні Кабінету міністрів сказав прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ.

«У наших підземних сховищах газу достатньо, щоб стабільно пройти осінь-зиму 2011-2012 років, тому що своєчасно ми придбали газ за прийнятною ціною. Певний запас ресурсної потужності ми зробили, і за умови розумної економії за рахунок продовження курсу на енергозбереження це гарантує країні продовження виходу з кризи», - сказав прем`єр.

При цьому він зазначив, що така ситуація підсилює позиції України в переговорах з Міжнародним валютним фондом. «Ми отримали зрозумілу й достатньо сильну позицію на переговорах із МВФ. Україна справляється зі своїми проблемами самостійно», - сказав М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України» станом на 15 червня накопичила в підземних сховищах газу 14,8 млрд. куб. м природного газу. З початку періоду закачування в підземні сховища газу закачано 4,8 млрд. куб. м газу, що на 0,9 млрд. куб. м перевищує показники минулого року.