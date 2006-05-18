Тігіпко продав «Экономические известия»

Завершена операція з продажу групою «ТАС» 75% акцій ЗАТ «Экономические известия». Ці акції перейшли українським інвестиційним фондам ВАТ «Східно-Європейський інвестиційний фонд» і ВАТ «Автоальянс-XXI вік», які діють на користь стратегічних українського та іноземного інвесторів.

Про це повідомляється в сьогоднішньому номері газети «Экономические известия».

При цьому група «ТАС», як повідомив її керівник Сергій ТІГІПКО на зустрічі з колективом газети, залишається в числі власників видання. Він зазначив, що додатковий обсяг коштів, які новий інвестор вкладає в проект, а також синергія, яка може бути досягнута від взаємодії декількох медіа холдингу, що формується за допомогою згаданих фондів, будуть гарантією успішного розвитку «Экономических известий».

Нові власники заявляють про готовність розширити обсяг і тематику газети, відповідно збільшивши її штат, і підтримати прагнення редакційного колективу зайняти лідируючу позицію на національному ринку щоденної ділової преси. Особливо наголошується на повній відмові від будь-яких спроб вплинути на творчий процес.

Довідка УНІАН. ЗАТ «Видавництво «Экономические известия» працює на ринку з травня 2004 р., є засновником і видавцем щоденної газети «Экономические известия». Газета видається з 12 травня 2004 року. Тираж видання становить 30 тис. примірників.

Газета розповсюджується в Києві і в 20 містах України.

Оборот видання не розголошується. За даними експертів, у 2005 році оборот становив 1,5 млн. доларів.