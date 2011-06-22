У ПАРЄ так і не зрозуміли, як Янукович зміцнюватиме свободу преси

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ, виступаючи на сесії Парламентської Асамблеї Ради Європи 21 червня, не пояснив, як Україна зміцнюватиме права людини, особливо - свободу преси.

Про це заявив в ексклюзивному коментарі Інституту Горшеніна Кіммо САСІ, депутат ПАРЕ від Фінляндії.

Як повідомляє LB.ua, за словами євродепутата, «виступ В.ЯНУКОВИЧА був досить звичайним. Він розповів про пріоритети президентства України в Раді Європи. Він розповів про свою відданість європейським цінностям: демократії та правам людини». «Проте, - сказав К.САСІ, - він не пояснив, яким чином Україна має намір бути прикладом для інших країн. Як Україна зміцнюватиме права людини, особливо - свободу преси».

За словами депутата ПАРЕ, коли Президентові України почали ставити питання, він ухилявся у своїх відповідях: «Так, він захищав позиції України. Але він не намагався побачити проблеми, що стосуються стану демократії в Україні, які бачать багато членів Ради. Коли тебе критикують, треба говорити про те, як ти збираєшся покращити ситуацію, а не стверджувати, що жодних проблем немає».

«Це дещо старомодний спосіб вести політику», - сказав депутат ПАРЕ з Фінляндії.