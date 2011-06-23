Янукович і Путін проведуть вихідні у Криму

У Москві готується візит прем`єр-міністра Росії Володимира ПУТІНА до Криму 25-26 червня.

Про це УНІАН повідомило джерела в дипломатичних кругах.

«Візит готується, але 100% інформації немає», - сказав співбесідник агентства.

Водночас інший співбесідник агентства відзначив, що «передова група» вилетіла до Криму для підготовки візиту.

Тим часом голова Адміністрації Президента України Сергій ЛЬОВОЧКІН повідомив газеті Kyiv Post, що глава держави Віктор ЯНУКОВИЧ зустрінеться з В.ПУТІНИМ 25 червня.

Зокрема, на запитання, чи зустрічатиметься В.ЯНУКОВИЧ з В.ПУТІНИМ, С.ЛЬОВОЧКІН повідомив: "Так, 25 червня". Він не уточнив, які саме питання обговорюватимуться під час цієї зустрічі.