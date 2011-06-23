Студентам обіцяють «зарахувати» сесію за участь у мітингу проти Тимошенко?

Студентам столичних вишів обіцяють успішне складання сесії, якщо вони візьмуть участь у мітингу під Печерським судом столиці, спрямованому проти лідера партії “Батьківщина” Юлії ТИМОШЕНКО та на підтримку дій влади.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі “Батьківщини”.

За даними прес-служби, дзвінки з такою інформацією надходять до офісу партії «Батьківщина». Зокрема, подібним чином активно збирають учасників майбутньої провокації в Національному авіаційному університеті. Раніше з кількох джерел партії повідомили, що на псевдомітинг студентів зганяють, пропонуючи не лише хороші оцінки, а й 200-300 грн., йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, завтра у Печерському райсуді розгладатиметься кримінальна справа протии Ю.ТИМОШЕНКО щодо газових угод.

Раніше «Батьківщина» закликала громадян у п’ятницю о 9.00 зібратися під приміщенням Печерського суду на мирний мітинг.

«Прийти 24 червня під стіни сумновідомого Печерського «суду» в Києві - це значить більше, ніж підтримати ТИМОШЕНКО. Це означає прийти і захистити себе, своє майбутнє і майбутнє своїх дітей», - звернулася «Батьківщина» до українців.