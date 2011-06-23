26 червня відбудеться грандіозний концерт до Дня молоді на Майдані Незалежності в Києві.

Традиційно в останню неділю червня в Україні відзначається День молоді. З цієї нагоди 26 червня у центрі Києва відбудуться різноманітні святкові заходи. Подарунком для молоді стане спеціально розроблена до свята музично-розважальна програма, яка триватиме з 15:00 до 22:00.

О 15:00 у столиці на Хрещатику розпочнеться екстрім-шоу, а також виступатимуть молоді рок-гурти та ді-джеї.

А о 18:00 на Майдані Незалежності стартує грандіозний святковий гала-концерт, у якому візьмуть участь популярні серед молоді гурти та виконавці: «Бумбокс», ТіК, «Валентин Стрикало», Олександр Кривошапко, Віталій Козловський та Альоша. Справжньою родзинкою святкової програми стане виступ лідера інтернет-переглядів та безперечного кумира юнацтва – гурту «Валентин Стрикало», для якого це буде перший живий виступ перед масовою аудиторією.

Ведучими свята будуть відомий шоумен Олександр Педан та співачка Еріка, яка дебютуватиме у цій ролі.

Завершиться програма святковим феєрверком.

У прямому ефірі концерт транслюватимуть телеканали М1, Перший національний та ТРК «Київ».

Генеральний партнер свята – девелоперська компанія UDP.

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