Генпрокуратура наполягає на відкритому суді над Тимошенко

Генеральна прокуратура України наполягає на відкритому судовому процесі за обвинуваченням екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ГПУ.

В ГПУ нагадали, що завершено та передано до суду кримінальну справу за обвинуваченням Ю.ТИМОШЕНКО у перевищенні службових повноважень та прийняті одноосібного рішення під час укладання газових угод.

“Наша позиція полягає у тому, що будь які резонансні справи, по яких проходять посадові особи, якщо вони не мають грифу «таємно», повинні розглядатися у відкритому засіданні”, - йдеться в заяві Генпрокуратури.

В ГПУ зауважили, що виходячи з того, що органи прокуратури виступають за максимальну неупередженість, відкритість та «прозорість» судового процесу по цій справі, ми наполягатимемо на забезпеченні публічності під час судового розгляду: присутності представників засобів масової інформації та суспільних організацій у залі суду, висвітлення судового процесу відповідно до норм, виписаних в діючих законах, можливості сторін прокуратури та захисту висловити свою точку зору і надати ґрунтовні відповіді.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні ВО «Батьківщина» поширила заяву, в якій наголошує, що досі не отримала від Президента ЯНУКОВИЧА та представників його судової системи відповіді на вимогу забезпечити гласність під час суду лідером партії Юлією ТИМОШЕНКО.

У партії нагадують, що 21 червня опозиція звернулася до Президента В.ЯНУКОВИЧА з вимогою забезпечити велике приміщення та пряму трансляцію судового засідання на державному Першому національному телеканалі з огляду на широкий резонанс навколо цієї події. «Розмір приміщень у Печерському райсуді не дозволяє вмістити і сотої долі всіх бажаючих взяти участь у процесі», - зазначається в заяві.