Кінах засумнівався в інтелекті Рибачука?

Екс-секретар Ради національної безпеки і оборони Анатолій КІНАХ вважає, що Секретаріат Президента має подавати главі державі інформацію, яка відображає реальний стан справ в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в прямому ефірі радіо «Ера».

«Необхідно, щоб Президент знав правду про стан справ у державі», - сказав А.КІНАХ.

Він зазначив, що він дуже стурбований питаннями ефективності, інтелекту та рівня відповідальності Секретаріату Президента.

А.КІНАХ також підкреслив, що проблема професіоналізму залишається однією з найактуальніших як для України в цілому, так і для державного апарату зокрема.

Як повідомляв УНІАН, 16 травня А.КІНАХ вже заявляв про низьку виконавчу дисципліну в органах влади та розкритикував державну кадрову політику.

Після цього прес-секретар Президента України Ірина ГЕРАЩЕНКО назвала «політичними» його заяви про непрофесійний підбір управлінських кадрів. «Анатолій КІНАХ – політик, як будь-який політик, він, звичайно, має право на власну політичну позицію, на її висловлювання. Але коли мова йде про команду, про роботу у владі, в різних сферах і на різних посадах, то, безумовно, потрібно говорити про власний внесок і власну відповідальність за функціонування тієї чи іншої сфери», - сказала І.ГЕРАЩЕНКО.