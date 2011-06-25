Прокуратура не хоче відпускати Тимошенко до Вільнюса

Представники прокуратури вважають недоцільним, щоб суд дозволив екс-прем’єру, лідеру «Батьківщини» Юлії ТИМОШЕНКО відвідати Вільнюс та кілька областей України, оскільки в цей час можуть відбуватися судові засідання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час судового засідання в Печерському райсуді Києва заявив один із представників сторони обвинувачення у відповідь на заявлене захисником Ю.ТИМОШЕНКО клопотання.

Як повідомляв УНІАН, Ю.ТИМОШЕНКО хоче здійснити поїздку до Вільнюса (Литва) з 29 червня по 1 липня для участі у міжнародній конференції високого рівня на запрошення Президента Фінляндської республіки Тар’ї ГАЛОНЕН та Президента Литовської Республіки Далії ГРІБАУСКАЙТЕ.

2 липня Ю.ТИМОШЕНКО хоче відвідати Луганську область, 4-5 липня - Волинську.