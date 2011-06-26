Тимошенко нагадує владі, що господарі життя вони - тимчасово

Лідер партії "Батьківщина", екс-прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що влада обрала шлях крайнього цинічного беззаконня.

Як повідомляється на сайті Ю.ТИМОШЕНКО, про це вона заявила, коментуючи вчорашнє рішення Печерського райсуду Києва.

"Суддя відмовив в усіх суттєвих клопотаннях. Вони таки обрали шлях крайнього цинічного беззаконня. Ну так, господарі життя...Тимчасово...", - написала Ю.ТИМОШЕНКО на своїй сторінці у Twitter.

За її словами, це рішення суду було прогнозованим.

"Суддя одним вухом слухав нас, в другому - у нього суфлер з Адміністрації Президента. Феміда в Україні в одній руці з упаковкою грошей, а в іншій - з телефоном спецзв`язку Адміністрації Президента", - сказала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО також подякувала своїм прихильникам та однопартійцям за підтримку у суді.

"Пройшов ще один непростий день. Дякую всім, хто був у суді, на площі, хто в рукопашну захищав право на свободу, хто молився і хто вірує в Україну", - зазначила лідер партії "Батьківщина".

Як повідомляв УНІАН, головуючий у судовому засіданні суддя Родіон КІРЄЄВ 25 червня майже 7 годин перебував у нарадчій кімнаті для прийняття рішення за клопотаннями Ю.ТИМОШЕНКО та її захисту.

Згідно з ухвалою, яку оголосив суддя, Печерський суд Києва задовольнив лише клопотання про залучення до справи Ю.ТИМОШЕНКО як адвоката Михайла ТИТАРЕНКА. У задоволенні решти клопотань Ю.ТИМОШЕНКО суд відмовив.

Так, суд відмовився скасувати для Ю.ТИМОШЕНКО підписку про невиїзд. Також суд відмовив Ю.ТИМОШЕНКО у задоволенні клопотань щодо закриття кримінальної справи проти неї, про направлення справи на додаткове розслідування, про розгляд справи судом присяжних, про проведення виїзного судового засідання.

Крім того, суд не дав дозволу Ю.ТИМОШЕНКО здійснити поїздки до Львова, Луганської та Волинської областей, а також Вільнюса; відхилив клопотання про об`єднання справ Ю.ТИМОШЕНКО, заступника голови НАК "Нафтогаз України" Ігоря ДІДЕНКА і екс-глави Державної митної служби України Анатолія МАКАРЕНКА та інших заявлених клопотань.

Клопотання порушити кримінальну справу щодо слідчого Генпрокуратури Олександра НЕЧВОГЛОДА, який розслідував справу проти Ю.ТИМОШЕНКО, суд вирішив направити до Генеральної прокуратури для прийняття нею рішення.

Суд призначив справу проти Ю.ТИМОШЕНКО щодо газових контрактів до розгляду по суті на 29 червня.