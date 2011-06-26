Янукович і Азаров привітали юнаків та дівчат

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ та прем’єр-міністр Микола АЗАРОВ привітали українських юнаків і дівчат з Днем молоді.

Як йдеться у вітанні глави держави з нагоди цього свята, «ви зростали разом із нашою незалежною державою. Цього року їй виповнюється 20 років. Ви - ровесники незалежності, ви - свідки перших кроків вітчизняної демократії. Вам тепер доступні усі новітні технології, які роблять ближчим і відкритішим увесь світ».

В.ЯНУКОВИЧ запевнив, що як Президент робитиме усе, аби молодь мала можливість здійснити свої задуми у нашій країні.

«Вірте у здійсненність своїх мрій, і ваші перемоги стануть перемогами України!», - наголосив Президент, повідомляє його прес-служба.

У свою чергу М.АЗАРОВ відзначив що саме сьогоднішнім школярам, студентам, молодим фахівцям вирішувати, яким буде завтрашній день нашої країни.

«Ви впевнено заявляєте про себе на міжнародних наукових конференціях, олімпіадах, творчих конкурсах, займаєте активну життєву позицію, вмієте відстоювати свої принципи і погляди, володієте сучасними знаннями, потенціалом, силою, здатною забезпечити соціальний та економічний розвиток держави. Ваші знання, талант, енергія надихають український народ і сприяють формуванню позитивного міжнародного іміджу України», - йдеться у вітанні прем’єра, текст якого розміщено на сайті уряду.

М.АЗАРОВ зазначив, що чекає від молоді нових ідей, нестандартних рішень, які сприятимуть піднесенню економіки та підвищенню життєвого рівня громадян.

«Саме тому пріоритетом діяльності уряду України є омолодження кадрового потенціалу в управлінському апараті, сприяння підвищенню кваліфікації молодих спеціалістів та їх просуванню по службі», - підкреслив прем’єр-міністр і побажав молодим людям доброго настрою і реалізації планів.