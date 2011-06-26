Адвокат Тимошенко: об'єднати справи суддя мав на мільйон відсотків

Суддя Печерського районного суду Києва Родіон КІРЕЄВ при ухваленні рішення щодо призначення до розгляду по суті "газової” справи екс-прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО міг з кимсь консультуватися.

Про це УНІАН заявив захисник Ю.ТИМОШЕНКО Сергій ВЛАСЕНКО, порівнюючи час перебування судді у дорадчій кімнаті (майже 7 годин) з оголошенням рішення (близько 10 хвилин).

"Це може говорити абсолютно багато про що - я не знаю, що він вичитував (мені треба подивитися), але якщо така неадекватність у часі написання і обсязі документу, то, як правило, зі своєї практики я можу припустити, що проходили якісь консультації...», - сказав С.ВЛАСЕНКО.

«Офіційно я рішення не бачив. Я хочу його прочитати, я хочу його проаналізувати. Я дуже хочу подивитися мотиви", - додав він.

При цьому С.ВЛАСЕНКО висловив подив з приводу висновку судді про те, що справи Ю.ТИМОШЕНКО і колишнього заступника голови НАК "Нафтогаз України" Ігоря ДІДЕНКА не мають бути об`єднані в одне провадження, хоча раніше Печерський суд виніс протилежну ухвалу. "Це ж абсурд якийсь. Це ж взагалі якась повна маячня... Об`єднати справи суддя мав на мільйон відсотків, тому що це - безперечна річ", - заявив С.ВЛАСЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, головуючий у судовому засіданні суддя Родіон КІРЕЄВ 25 червня майже 7 годин перебував у дорадчій кімнаті для ухвалення рішення за клопотаннями Ю.ТИМОШЕНКО та її захисту.

Згідно з ухвалою, яку оголосив суддя, Печерський суд Києва задовольнив лише клопотання про залучення до справи Ю.ТИМОШЕНКО як адвоката Михайла ТИТАРЕНКА. У задоволенні решти клопотань Ю.ТИМОШЕНКО суд відмовив.

Так, суд відмовився скасувати для Ю.ТИМОШЕНКО підписку про невиїзд. Також суд відмовив Ю.ТИМОШЕНКО у задоволенні клопотань щодо закриття кримінальної справи проти неї, про направлення справи на додаткове розслідування, про розгляд справи судом присяжних, про проведення виїзного судового засідання.

Крім того, суд не дав дозволу Ю.ТИМОШЕНКО здійснити поїздки до Львова, до Луганської і Волинської областей, а також до Вільнюса; відхилив клопотання про об`єднання справ Ю.ТИМОШЕНКО, екс-заступника голови НАК "Нафтогаз України" Ігоря ДІДЕНКА і екс-глави Державної митної служби України Анатолія МАКАРЕНКА і інших заявлених клопотань.

Суд призначив справу проти Ю.ТИМОШЕНКО щодо газових контрактів до розгляду по суті на 29 червня.