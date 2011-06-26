Янукович поки не збирається відставляти Азарова

Президент Віктор Янукович поки не збирається відправляти у відставку прем'єра Миколу Азарова.

Це випливає з його інтерв'ю деяким ЗМІ, даному в п'ятницю в резиденції президента в Межигір'ї, пише "Сегодня".

"З відповіді можна зробити висновок, що прем'єра президент відставляти поки не збирається", - пише видання.

Янукович також відповів на питання про можливе усунення Юлії Тимошенко від виборів у випадку, якщо буде обвинувальний вирок проти неї.

"З точки зору верховенства права, все одно, про яку людину йде мова", - цитує президента видання.

Крім того, Янукович заявив, що Україна буде прагнути до диверсифікації постачань газу, щоб не залежати від однієї Росії.

Видання зазначає, що "при слові "диверсифікація" раптом грянув грім".

Розмова журналістів з президентом тривала більше 2,5 годин.

Українська правда