Тимошенко не знайшла в Генпрокуратурі слідчого

Екс-прем`єр-міністрові України Юлії ТИМОШЕНКО не вдалося вчора підписати протокол про завершення ознайомлення з матеріалами кримінальної справи з використання "кіотських грошей" у зв`язку з відсутністю на робочому місці слідчого Генпрокуратури Олександра НЕЧВОГЛОДА.

Про це УНІАН повідомив її захисник Сергій ВЛАСЕНКО.

"Учора минав термін ознайомлення Юлії Володимирівни з матеріалами цієї справи. Коли ми, приблизно після 18 години, приїхали в приміщення Головного слідчого управління Генеральної прокуратури, охоронці на вході вкрай здивувалися і сказали, що слідчого вони не бачили з ранку на місці. Ми, природно, з ними поспілкувалися, але пройшли до кабінету слідчого і переконалися, що там нікого на місці не було, і змушені були поїхати", - сказав С.ВЛАСЕНКО.

Водночас він відзначив, що напередодні Ю.ТИМОШЕНКО і її адвокати домовилися із слідчим про зустріч. При цьому захисник нагадав, що під час допитів Ю.ТИМОШЕНКО, які тривали деколи по 8-10 годин, в Генпрокуратурі неодноразово пояснювали: "у слідчого робочий день ненормований і він працює 24 години на добу".

Разом з тим С.ВЛАСЕНКО відзначив, що ні він, ні інший адвокат Ю.ТИМОШЕНКО, Сергій САС, ще не приступали до ознайомлення з матеріалами "кіотської справи", оскільки ще не одержали від Генпрокуратури відповідних допусків. Крім того, додав він, адвокатів, на відміну від екс-прем`єра, ніхто в термінах ознайомлення не обмежував. "Тому якщо слідчий раптово просто вирішить передати справу до суду, то це буде безпрецедентний випадок", - наголосив С.ВЛАСЕНКО, додавши, що вчора його підзахисна готова була також вручити слідчому низку клопотань, які виникли у неї під час ознайомлення з матеріалами справи.

Як повідомляв УНІАН, Генеральна прокуратура України звинувачує Ю.ТИМОШЕНКО в нецільовому використанні 180 млн. і 200 млн. євро, які Україна одержала за Кіотським протоколом, і в завданні державі іншої шкоди.

Для Ю.ТИМОШЕНКО кінцевий термін ознайомлення з матеріалами цієї справи суд визначив 25 червня.

Учора, 25 червня, Ю.ТИМОШЕНКО, не дочекавшись рішення Печерського суду Києва, який закінчив попередній розгляд кримінальної справи проти неї щодо газових угод, залишила зал суду і поїхала в Генпрокуратуру для підписання протоколу про завершення ознайомлення з матеріалами «кіотської справи».