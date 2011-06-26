Ющенко розповів, чого бракує Україні

Лідер партії «Наша Україна», екс-президент України Віктор ЮЩЕНКО називає соборність надійною передумовою розвитку країни.

Про це він заявив під час перебування на Храмовому святі у селі Рукомиш Бучацького району Тернопільської області, де взяв участь у Святковому богослужінні у Скельному монашому храмі та у освяченні води в капличці Зарваницької Божої Матері, а також звернувся з вітальним словом до учасників свята.

«Цілком закономірним є те, що на цій землі, у цьому храмі панують порозуміння та єднання, попри те, що люди ходять до різних церков і мають різні погляди на життя та політику», - сказав В.ЮЩЕНКО.

«Найбільше відповідає цьому місцю і цій ситуації слово «соборність». Ось ця соборність і є надійною передумовою розвитку країни. Саме єдності навколо ключових цінностей – мови, культури, історії, віри – сьогодні так бракує Україні», - переконаний екс-президент.

«Бо тільки у соборної нації сили народу не тануть на взаємному протистоянні, не розпорошуються на взаємне поборення – а спрямовані на творення, на майбутнє наших дітей», - наголосив лідер партії.

Він побажав усім добра, єдності і порозуміння. «І нехай Бог, наближеність до якого тут відчуваєш особливо гостро, благословить і береже Україну», - додав В.ЮЩЕНКО.