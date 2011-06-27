Зустріч Януковича і Медведєва в Москві навіть не планувалася

Інформація про завтрашню зустріч Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА і Президента Росії Дмитра МЕДВЕДЄВА в Москві не відповідає дійсності.

Про це власному кореспонденту УНІАН у РФ повідомило високопоставлене джерело в дипломатичних колах.

«Нічого подібного навіть близько немає. Така зустріч завтра не планувалася і не планується», - наголосив співбесідник агентства.

За його словами, ця дата у ЗМІ могла з`явитися тому, що раніше на 29 червня планувалося засідання Українсько-Російської міждержавної комісії під керівництвом президентів двох країн, проте воно було вже давно перенесено орієнтовно на 29 липня.

Він зазначив, що навіть ця дата – 29 липня - робоча і ще не узгоджена остаточно. За його словами, у будь-якому випадку провести засідання планується в Україні.

Як повідомлялося, сьогодні російська «Независимая газета» написала, що завтра, 28 червня, в Москві планується засідання Українсько-Російської міждержавної комісії під керівництвом президентів, під час якого обговорюватимуться проблемні питання кордонів і газу.