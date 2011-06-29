Адвокат Іващенка заявляє, що прокурори брешуть судові

Печерський районний суд Києва відмовився задовольнити клопотання адвокатів колишнього тимчасово виконуючого обов`язки міністра оборони України Валерія ІВАЩЕНКА про відвід прокурорів.

Про це УНІАН повідомив адвокат В.ІВАЩЕНКА Борис НЕЧИПОРЕНКО, зауваживши, що відповідну ухвалу виніс сьогодні головуючий на судовому процесі суддя Сергій ВОВК.

«На минулому судовому засіданні один із представників прокуратури, звертаючись із клопотанням до суду, в якому просив передати на зберігання речові докази – окреме майно Феодосійського судно-механічного заводу до Міністерства оборони, зауважив, що ІВАЩЕНКО діяв за попередньою змовою із керуючим санацією, що не відповідає дійсності, оскільки цього немає в матеріалах справи, і таким чином вийшов за межі своєї компетенції», - сказав адвокат.

Він додав, що ці слова прокурора були підставою для подання клопотання про відвід представникам обвинувачення.

За словами Б.НЕЧИПОРЕНКА, водночас суд дійшов висновку, що заявлене клопотання про відвід безпідставне.

Наступне судове засідання у справі проти В.ІВАЩЕНКА має відбутися 7 липня об 11.00.

Як повідомляв УНІАН, Головним управлінням військових прокуратур Генеральної прокуратури 20 серпня 2010 року було порушено кримінальну справу проти В.ІВАЩЕНКА. Для нього був обраний запобіжний захід – взяття під варту.

1 листопада 2010 року Генпрокуратура завершила розслідування кримінальної справи.

В.ІВАЩЕНКА і арбітражного керівника державного підприємства Міноборони «Феодосійський судномеханічний завод» Р. обвинувачують у службових зловживаннях і сприянні у незаконному відчуженні майна під час санації заводу.