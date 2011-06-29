"Беркут" пошкодив автобус об депутата, який лежав на асфальті?

Координатора громадянського руху «Спільна Справа», громадського активіста Олександра ДАНИЛЮКА завтра викликають на допит до Слідчого Управління ГУ МВС в м.Києві.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Всеукраїнського центру сприяння підприємницькій діяльності, він має з’явитися до Управління (вул.Антоновича, 114) 30 червня об 11.00.

«Його мають допитати по кримінальній справі, порушеній за фактом пошкодження автобусів спецпідрозділу МВС «Беркут», що мав місце 25 червня під час акції протесту на вул.Хрещатик, коли у Печерському райсуді Києва тривав розгляд справи Юлії ТИМОШЕНКО», – йдеться у повідомленні прес-служби.

У Центрі сприяння підприємницькій діяльності нагадують, що тоді автобус «Беркута» здійснив наїзд на депутата Київради Олександра БРИГИНЦЯ, який ліг на асфальт перед автобусом, «протестуючи проти свавілля правоохоронців щодо учасників акції».

«Олександр ДАНИЛЮК і ще кілька осіб, що стали свідками цих подій, перешкодили протиправним діям міліції, рятуючи життя О.БРИГИНЦЯ», – зазначає прес-служба.