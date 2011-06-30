Наливайченко каже, що опозиції пора переходити до справ

Голова політради партії «Наша Україна» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО ініціює на 12 липня зустріч опозиційних сил щодо координації дій по захисту чесних виборів.

Про це він заявив у Дніпропетровську, де він перебуває у рамках загальнонаціональної кампанії «Владу під контроль», повідомили УНІАН у прес-службі партії.

«У питанні об’єднання і координації роботи опозиційних сил для захисту чесних виборів настав час переходити від декларацій до конкретних справ», - переконаний В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Він нагадав, що понад місяць тому «Наша Україна» заявила про такий намір, звертаючись до інших опозиційних політичних, а також громадських сил.

«Упевнений, що необхідність такої координації і співпраці розуміють і поділяють всі. Ми вітаємо готовність інших політичних партій, які також заявляли про потребу об’єднати свої дії навколо цього завдання», - заявив голова політради «Нашої України».

За його словами, настав час перейти до конкретної роботи. Найближчими днями «Наша Україна» надішле запрошення до всіх «провідних партнерів, щоб уже 12 липня провести перше засідання опозиційних сил, де розглянути першочергові дії для захисту волевиявлення людей».

«Потрібно зробити все можливе, щоб демократичні сили стали разом на захист чесних виборів. Не менш важливо, щоб ми не допустили у мажоритарних округах взаємопоборення патріотів», - сказав він.

Сьогодні делегація «Нашої України», зокрема голова політради В.НАЛИВАЙЧЕНКО, голова центрвиконкому партії Сергій БОНДАРЧУК, а також члени політради Данило ЛУБКІВСЬКИЙ та Андрій ЛЕВУС відвідують Дніпропетровськ і Запоріжжя у рамках кампанії «Владу під контроль».