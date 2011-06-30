ГПУ заблокувалася від профспілок комунальною спецтехнікою і ДАІ

10:11, 30 червня 2011
Політика
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Мітинг переносять до метро «Арсенальна»

У зв’язку з тим, що підступи до будівлі Генеральної прокуратури заблоковані комунальною спецтехнікою, а також патрульними машинами ДАІ, зібрання та мітинг щодо грубого втручання ГПУ в діяльність Федерації профспілок України переноситься на площу м. Арсенальна.

Про це УНІАН повідомили у медіа-центрі ФПУ.

Початок мітингу о 10.00.

 

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