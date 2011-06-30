Кірєєва і Вовка записали в один ряд з «колядником» Зваричем

Лідер громадянського об`єднання «Новий Київ», голова Соціально-Християнської партії Зорян ШКІРЯК упевнений, що судді Печерського районного суду Києва Радіон КІРЄЄВ та Сергій ВОВК залишаться у новітній українській історії, як і «колядник» - екс-голова Львівського апеляційного адміністративного суду Ігор ЗВАРИЧ.

Як повідомляє прес-служба З.ШКІРЯКА, про це він заявив, коментуючи судові засідання по справі екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО.

«Те, що відбувається у Печерському суді, вже нікого не дивує. Грубі процесуальні порушення, допущені суддею КІРЄЄВИМ, стали нормою української юстиції. Я цьому не здивований, тому що в країні, де парламент і Президент регулярно «гвалтують» Конституцію, закономірно з`являються слідчі «нечвоглоди», судді «вовки» і «кірєєви», - заявив З.ШКІРЯК.

За словами голови СХП, «молодий та ранній» суддя відкрито проводить політичну розправу над Ю.ТИМОШЕНКО - лідером найбільшої опозиційної сили, виконує це на замовлення Банкової, причому дуже незграбно. "Адже не дарма і справу ТИМОШЕНКО, і справу Юрія ЛУЦЕНКА доручили «юним даруванням» юриспруденції КІРЄЄВУ та ВОВКУ. Досвідчені, чесні і професійні судді не візьмуться за справу з явним присмаком політичної «заказухи». Тому Банкова вибрала цих двох. Можливо, купили, можливо, налякали компроматом, а можливо, зацікавили ще чимось і змусили виконувати накази АП», - вважає З.ШКІРЯК.

Він упевнений, що ці двоє «горе-суддів» стануть синонімами брутального порушення професійної етики та «Кодексу честі» служителів Феміди».