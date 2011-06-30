Суд відмовив Луценку у перенесенні засідання

Печерський районний суд Києва відмовив екс-міністру внутрішніх справ України Юрію ЛУЦЕНКУ у задоволенні клопотання про перенесення судового засідання до отримання від органів прокуратури інформації щодо порушення кримінальної справи, у якій одним із фігурантів є головуючий у судовому процесі суддя Сергій ВОВК, а також до отримання інформації з Вищої ради юстиції, що нею у березні розглядалося і було закрито провадження про звільнення вказаного судді з посади за порушення присяги.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення сьогодні на засіданні ухвалила колегія суддів, яка розглядає справу Ю.ЛУЦЕНКА, під головуванням С.ВОВКА.

Як зазначав у клопотанні адвокат Ю.ЛУЦЕНКА Олексій БАГАНЕЦЬ, захист екс-міністра отримав від Генеральної прокуратури інформацію про те, що відносно судді С.ВОВКА дійсно порушувалася кримінальна справа, але більш детальну інформацію з цього приводу мала надати столична прокуратура. Однак відповіді адвокати ще не отримали.

Крім того, О.БАГАНЕЦЬ зазначав у клопотанні, що 1 березня ВРЮ розглядала подання про звільнення С.ВОВКА з посади судді Печерського райсуду за порушення суддівської присяги, але після вивчення матеріалів заступником глави Адміністрації Президента Андрієм ПОРТНОВИМ у звільненні С.ВОВКА було відмовлено.

У свою чергу, Ю.ЛУЦЕНКО підтримав клопотання адвокатів, зауваживши при цьому, що, враховуючи викладені факти, він не може вважати С.ВОВКА незалежним та незаангажованим судовим арбітром.

Суд, порадившись на місці, дійшов висновку, що клопотання не може бути задоволено, оскільки інформація, яка в ньому міститься, не є доказом у кримінальній справі, яка розглядається.