Власенко переконаний, що Тимошенко дадуть 7-10 років

Захисник екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО, народний депутат Сергій ВЛАСЕНКО припускає, що його підзахисна може бути засуджена до 7-10 років реального ув’язнення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам у Києві.

«У мене є глибоке переконання, що, не дивлячись, що в матеріалах справи немає жодного складу злочину, вони винесуть їй вирок на термін 7-10 років позбавлення волі без умовного терміну», - сказав С.ВЛАСЕНКО.

За його словами, не виключено, що суд намагатиметься швидко «прогнати» цю справу.