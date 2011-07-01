Балога упевнений, що стане нардепом, якщо піде по мажоритарці

Міністр надзвичайних ситуацій Віктор БАЛОГА впевнений в обранні його народним депутатом у разі балотування в мажоритарному окрузі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції у Києві.

«Якщо я піду по мажоритарному округу, я буду обраний депутатом Верховної Ради», - сказав В.БАЛОГА.

За словами міністра, у нього гарні відносини з мешканцями його батьківщини у Закарпатті. «Я маю довіру громади», - сказав В.БАЛОГА.

Що стосується його подальшої участі у партійних політичних проектах, то міністр сказав, що про це можна буде говорити пізніше.