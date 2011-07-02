Литвин у Польщі жартував про корупцію: подолати не можна, можна очолити

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН пропонує брати з державних службовців розписки про ознайомлення з антикорупційним законом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЛИТВИН повідомив під час дебатів на тему: «20 років незалежності України очима політиків», що пройшла сьогодні у Польщі.

«Я запропонував, щоб цей документ (антикорупційний закон - УНІАН) читали під розписку, насамперед, всі державні службовці», - сказав спікер, додавши, що це потрібно для того, «щоб потім не було виправдань, що хтось не читав даний закон».

«Корупцію неможна подолати, її можна тільки очолити», - пожартував В.ЛИТВИН.

Разом з тим він наголосив, що корупція є ключовою проблемою в Україні.

За словами голови ВР, необхідно не тільки прийняти жорсткі закони, спрямовані на викорінення корупції, а й «змінити психологічну атмосферу в Україні».

Він підкреслив, що на сьогодні в державі ліквідовано 12 тис. підприємств, установ і організацій, які займалися видачею різних довідок і перевіряли підприємців.

Крім того, В.ЛИТВИН наголосив на необхідності зміни порядку формування держбюджету і проведення адміністративної реформи. За його словами, державні кошти необхідно «залишати на місцях, а не піднімати у Київ, а потім повертати їх на місця». На думку спікера, така система сприяє розкраденню бюджетних коштів.

Як повідомляв УНІАН, з 1 липня набув чинності закон «Про засади запобігання та протидії корупції в Україні», крім ст. 12 (Фінансовий контроль), що набере чинності з 1 січня 2012 року.