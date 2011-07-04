До Печерського суду підтяглися прихильники і противники Тимошенко

На Хрещатику поблизу Печерського районного суду Києва, який сьогодні продовжить розгляд кримінальної справи щодо газових угод 2009 року, мітингують прихильники і противники екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, в обох мітингах беруть участь до 500 осіб.

Прихильники Ю.ТИМОШЕНКО тримають білі прапори, на яких написано «Юлія Тимошенко». До них приєдналися представники «Фронту Змін» зі своїми партійними прапорами.

В альтернативному мітингу беруть участь представники всеукраїнської громадської організації "Загальновоїнська спілка України",

При вході на подвір’я суду міліція встановила металеві паркани, через які пропускає журналістів за посвідченнями.

Також поблизу суду зосереджено близько 10 автобусів з бійцями спецпідрозділу «Беркут».