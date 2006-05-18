ЄС заморожує закордонні рахунки 36 високопосадовців Білорусі

Рада Європейського Союзу вирішила заморозити закордонні рахунки 36 високопосадовців Білорусі, відповідальних, на думку Ради ЄС, за порушення міжнародних виборчих стандартів та зруйнування громадянського суспільства і демократичної опозиції.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Ради ЄС.

Перелік осіб, рахунки яких пропонується заморозити, складається із 36 прізвищ, включаючи прізвище Президента Білорусі Олександра ЛУКАШЕНКА.

Крім Президента, до переліку потрапили: голова Адміністрації Президента Геннадій НЕВИГЛАС, заступник голови Адміністрації Президента Наталія ПЕТКЕВІЧ, заступник голови Адміністрації Президента з питань ЗМІ та ідеології, голова Головного ідеологічного департаменту Адміністрації Президента Олег ПРОЛЕСКОВСЬКИЙ, міністр освіти Олександр РАДЬКОВ, міністр інформації Володимир РУСАКЕВИЧ, міністр юстиції Віктор ГОЛОВАНОВ, голова Національної телерадіокомпанії Олександр ЗИМОВСЬКИЙ, спікер Палати представників Володимир КОНОПЛЬОВ, голова комітету закордонних справ Ради республіки Микола ЧЕРГІНЕЦЬ, голова комітету закордонних справ Палати представників Сергій КОСТЯН, прокурор республіки Петро МІКЛАШЕВІЧ, судді, що виносили вироки учасниками акцій протесту, голови виборчих комісій усіх областей, міністр внутрішніх справ Володимир НАУМОВ, генерал-лейтенант МВС Юрій ПОДОБЄД та голова Центральної виборчої комісії Білорусі Лідія ЄРМОШИНА.