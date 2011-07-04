СПУ вигнали з Соцінтерну - Мороз обурився

СПУ висловлює рішучу незгоду з прийнятим рішенням Ради Соцінтерну про виключення партії із Соціалістичного інтернаціоналу.

Про це сказав в інтерв’ю журналістам почесний голова СПУ Олександр МОРОЗ, повідомляє на сайт партії.

За словами О.МОРОЗА, підстава виключення - «…за невідповідністю дій основоположним цінностям і принципам Інтернаціоналу» - не має жодного відношення до логіки функціонування і політичної діяльності СПУ.

О.МОРОЗ зазначив, що "про засідання Ради Соцінтерну, що відбулося в Афінах 1-2 липня, в партії стало відомо лише тепер”, тобто рішення приймалося без запрошення українських соціалістів.

Почесний голова партії зазначив, що “утиски щодо СПУ в Соцінтерні спостерігалися і раніше”. “Вони були наслідком свідомої дезінформації з боку деяких завсідників на заходах Соцінтерну з інших українських партій”, - додав він.

Керівництво СПУ звернулося до Президента Соцінтерну Георгія ПАПАНДРЕУ і Генерального секретаря Соцінтерну Л.АЯЛЛИ “з листом відповідного змісту”.

У повідомленні зазначається, що це питання найближчим часом розгляне політвиконком СПУ. “Переконаний, помилкове рішення Соцінтерну буде відмінено", - наголосив О.МОРОЗ.

Як повідомляв УНІАН, Рада Соцінтерну, яка відбулася 1-2 липня в Афінах, виключила СПУ із Соціалістичного Інтернаціоналу.