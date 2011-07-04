«Батьківщина»: суддя Кіреєв служить не Феміді, а Банковій

Суддя Кіреєв вчинив наругу над законом, давши новому захиснику Юлії Тимошенко Миколі Титаренку, щойно долученому до так званої газової справи, лише два дні на ознайомлення з 4,5 тис. сторінок матеріалів справи.

Про це йдеться в заяві партії «Батьківщина».

«Відповідно до ст. 289 КПК України, дати адвокату необхідний час на ознайомлення зі справою - це прямий обов’язок судді. Однак він знову знехтував законом, вчергове довівши, що він служить не Феміді, а Адміністрації Президента», - цитує заяву прес-служба партії.

Як відомо, попри клопотання захисника Миколи Титаренка про місячний термін на ознайомлення з матеріалами справи, суддя Кіреєв відвів на це два дні. При цьому матеріали справи налічують 16 томів обсягом до 300 сторінок кожний. Таким чином, Микола Титаренко має вивчати по 2 тисячі сторінок на день, які треба не просто прочитати, а уважно проаналізувати, співставити факти та розробити стратегію захисту.

«Пане Кіреєв, суддівська мантія вам не до лиця. Ви вдягнули чужу форму, виконуєте чуже замовлення, ретранслюєте чужі рішення. Ваше місце не в суді, а під дверима на Банковій, в лакейському поклоні і з фразою «чего ізволітє», - йдеться у заяві.

«Цим цинічним рішенням Кіреєв довів, що під личиною судді служить маніакальному бажанню Януковича якнайшвидше розправитися з головним політичним опонентом влади – Юлією Тимошенко. Не вийде! За все зроблене доведеться відповідати», - наголошують у «Батьківщині».