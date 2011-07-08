Огризко: Україна в перспективі може стати одним із лідерів у ЄС

Колишній міністр закордонних справ України Володимир ОГРИЗКО вважає, що Україна може в перспективі стати одним із лідерів у Європейському Союзі, створивши нормальні умови для роботи всередині країни.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ТВі, про це В.ОГРИЗКО заявив в ефірі програми "Вечір із Миколою Княжицьким" на телеканалі ТВі.

"Якщо ми почнемо поступово трансформувати своє суспільство в європейське, то ми будемо не лише нарівні з Польщею, але, я думаю, цілком реально, що ми можемо, маючи наші можливості, вийти на рівень одного з лідерів Європейського Союзу, але, звичайно ж, у якійсь окресленій нормальній перспективі", - сказав В.ОГРИЗКО.

Він також сподівається, що європейці усвідомлюють стратегічне значення України для свого розвитку. "Європейський Союз починає дещо втрачати ті темпи, які в нього були 7-10 років тому. Йому потрібен якийсь додатковий ресурс для того, щоб можна було триматися на рівні світового центру сили. Америка, Китай і ЄС повинні бути в певному балансі. Якщо Євросоюз починає пробуксовувати, і у нього з`являються проблеми в Греції, Іспанії та Португалії, то він втрачає", - сказав В.ОГРИЗКО.

Він підкреслив, що українці, на відміну від греків, уміють працювати, проте в країні необхідно створити сприятливі умови для роботи.

"Щоб ми могли так само функціонувати на європейських основах", - зазначив екс-глава МЗС.