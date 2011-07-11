Янукович узяв собі «робочу відпустку»

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ перебуває у Криму у робочій відпустці.

Як повідомляє прес-служба глави держави, протягом липня у його графіку заплановано низку зустрічей та переговорів. Серед них, зокрема, зустрічі з міністрами і головами обласних державних адміністрацій, переговори з іноземними колегами.

Крім цього, протягом відпустки В.ЯНУКОВИЧ має намір здійснити ряд робочих поїздок до обласних центрів України.