Янукович узяв собі «робочу відпустку»
14:57, 11 липня 2011Політика
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Проведе в Криму
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ перебуває у Криму у робочій відпустці.
Як повідомляє прес-служба глави держави, протягом липня у його графіку заплановано низку зустрічей та переговорів. Серед них, зокрема, зустрічі з міністрами і головами обласних державних адміністрацій, переговори з іноземними колегами.
Крім цього, протягом відпустки В.ЯНУКОВИЧ має намір здійснити ряд робочих поїздок до обласних центрів України.
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