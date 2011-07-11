Суд погодився викликати свідками Мороза і Кузьміна

Суд задовольнив клопотання адвоката екс-майора державної охорони Миколи МЕЛЬНИЧЕНКА Миколи НЕДІЛЬКА щодо виклику в якості свідків першого заступника генерального прокурора України Рената КУЗЬМІНА, колишнього голову Верховної Ради України Олександра МОРОЗА, народного депутата України Григорія ОМЕЛЬЧЕНКА та інших.

Як повідомив кореспонденту УНІАН М.НЕДІЛЬКО, відповідне рішення було ухвалено Васильківським міськрайонним судом на сьогоднішньому засіданні.

«Сторона ЛИТВИНА (голови Верховної Ради України Володимира ЛИТВИНА – УНІАН) заявила клопотання про забезпечення позову ЛИТВИНА, а саме шляхом заборони виїзду МЕЛЬНИЧЕНКА за межі України. Суд не задовольнив це клопотання, оскільки це не кримінальна справа, де обирається запобіжний захід – підписка про невиїзд. Тому мотивація такого запобіжного заходу не зрозуміла», - сказав М.НЕДІЛЬКО.

Він повідомив, що під час засідання суду було декілька незрозумілих на його думку інцидентів. Зокрема, судове засідання було призначено на 10 год., а відповідачу - інтернет-газеті «Обозреватель» - судова повістка була виписана на 11 год. За словами М.НЕДІЛЬКА, суд не роз’яснив, чому так сталося.

«Ми заявляли клопотання про закриття провадження щодо перевірки достовірності заяв МЕЛЬНИЧЕНКА, в яких МЕЛЬНИЧЕНКО звинувачує у причетності до вбивства журналіста Гонгадзе ЛИТВИНА, а також у причетності до інших злочинів», - сказав М.НЕДІЛЬКО.

На його думку, такого роду справи повинні розглядатися у порядку кримінального судочинства. За словами адвоката, було передане відповідне клопотання, але суд не задовольнив його.

Також М.НЕДІЛЬКО наголосив, що «подавав клопотання щодо залучення в якості третьої особи у справі представників Генеральної прокуратури України, оскільки ГПУ на даний час проводить перевірку щодо причетності В.ЛИТВИНА до вбивства Георгія Гонгадзе». За словами М.НЕДІЛЬКА, суд не задовольнив це клопотання.

Довідка УНІАН. Наприкінці березня поточного року голова Верховної Ради В.ЛИТВИН повторно звернувся до суду з позовом до М.МЕЛЬНИЧЕНКА про захист честі, гідності і відшкодування моральної шкоди.

Подібний позов В.ЛИТВИНА вже було задоволено Деснянським районним судом Києва 17 січня 2006 року. Тоді М.МЕЛЬНИЧЕНКА зобов`язали спростувати свої заяви про причетність В.ЛИТВИНА до вбивства журналіста Георгія Гонгадзе і вибачитись за завдану моральну шкоду.

У позові, поданому до цього ж суду 1 березня цього року, В.ЛИТВИН констатує, що судове рішення п`ятирічної давнини так і не було виконане, а "МЕЛЬНИЧЕНКО М.І. продовжує поширювати недостовірну інформацію про ЛИТВИНА В.М.".

Спікер просить суд визнати інформацію, висловлену М.МЕЛЬНИЧЕНКОМ стосовно нього, неправдивою і такою, що ганьбить його честь і гідність, зобов`язати екс-майора спростувати її на прес-конференції, публічно вибачитися і виплатити йому 1 грн. компенсації за моральну шкоду.

1 червня Васильківський міськрайонний суд Київської області розпочав розгляд справи за позовом В.ЛИТВИНА до М.МЕЛЬНИЧЕНКА.