Єхануров вважає свої шанси на прем`єрство рівними з Тимошенко і Морозом
21:40, 18 травня 2006Політика
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Про це він заявив у прямому ефірі
Прем’єр-міністр України Юрій ЄХАНУРОВ вважає свої шанси на прем`єрство рівними з шансами Юлії ТИМОШЕНКО і Олександра МОРОЗА.
Про це він заявив сьогодні в прямому ефірі телеканалу «Інтер».
“Однаково”, - сказав прем`єр, відповідаючи на запитання про свої шанси в порівнянні з шансами Ю.ТИМОШЕНКО і О.МОРОЗА.
Як повідомляв УНІАН, під час передвиборної кампанії Ю.ЄХАНУРОВ неодноразово заявляв про те, що саме він очолить новий уряд.
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