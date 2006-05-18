Єхануров вважає свої шанси на прем`єрство рівними з Тимошенко і Морозом

Прем’єр-міністр України Юрій ЄХАНУРОВ вважає свої шанси на прем`єрство рівними з шансами Юлії ТИМОШЕНКО і Олександра МОРОЗА.

Про це він заявив сьогодні в прямому ефірі телеканалу «Інтер».

“Однаково”, - сказав прем`єр, відповідаючи на запитання про свої шанси в порівнянні з шансами Ю.ТИМОШЕНКО і О.МОРОЗА.

Як повідомляв УНІАН, під час передвиборної кампанії Ю.ЄХАНУРОВ неодноразово заявляв про те, що саме він очолить новий уряд.