Кірєєв написав скаргу на адвоката Тимошенко

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Київської області отримала подання судді Печерського районного суду Києва Родіона КІРЄЄВА стосовно невиконання адвокатом Миколою ТИТАРЕНКОМ його обов’язків у повному обсязі щодо захисту екс-премєр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.

Про це УНІАН повідомили у Кваліфікаційно-дисциплінарній комісії адвокатури Київської області.

Водночас співрозмовник не зміг уточнити, на якій стадії перебуває це подання у дисциплінарній комісії.

Як повідомляв УНІАН, 11 липня суддя Р.КІРЄЄВ частково задовольнив клопотання лідера партії "Батьківщина", екс-прем’єр-міністра Ю.ТИМОШЕНКО щодо адвоката М.ТИТАРЕНКА.

Згідно з рішенням, суд взяв до уваги розірвання ділових відносин між Ю.ТИМОШЕНКО і М.ТИТАРЕНКОМ. Водночас, як наголошувалося у рішенні суду, в адвоката було достатньо часу для ознайомлення з матеріалами справи, однак він цього не робив.

Суддя Р.КІРЄЄВ також ухвалив рішення про звернення до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області щодо невиконання М.ТИТАРЕНКОМ його обов’язків у повному обсязі та з проханням вжити заходів по реагуванню на цю ситуацію.

Довідка УНІАН. Згідно із законодавством України, Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури видає свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, приймає Присягу адвоката України, припиняє адвокатську діяльність, анулює свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю та рішення атестаційної палати про видачу такого свідоцтва.

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури здійснює контроль за додержанням адвокатами зобов`язань, що випливають з Присяги адвоката України, актів законодавства України та Правил адвокатської етики, виявляє причини та умови, що сприяли вчиненню адвокатами дисциплінарних проступків, наданню правової допомоги на низькому професійному рівні, та розробляє рекомендації стосовно заходів щодо усунення цих причин і умов.

Згідно із Законом "Про адвокатуру", у разі грубого порушення адвокатом вимог закону, інших актів законодавства і Присяги адвоката України кваліфікаційно-дисциплінарна комісія ухвалює рішення про припинення адвокатської діяльності та про анулювання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю. Але відповідне рішення має ухвалюватися на підставі рішення дисциплінарної палати тієї ж комісії про накладання відповідного дисциплінарного стягнення. Якщо комісія не погодиться з рішенням палати, вона може його скасувати і повернути справу на новий розгляд в дисциплінарну палату з поновленням строку розгляду справи або своїм рішенням закрити дисциплінарну справу.