Гримчак: СІЗО і конвой перекладають відповідальність за Луценка

Народний депутат Юрій ГРИМЧАК звернувся до генерального прокурора Віктора ПШОНКИ, керівництва МВС та Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Ніни КАРПАЧОВОЇ з проханням втрутитись і забезпечити виконання дозволу суду на медичне обстеження екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА за межами СІЗО.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «Народна самооборона», депутат нагадав, що керівник Лук`янівського СІЗО ШЕЙКІН звернувся до суду з проханням у зв`язку з погіршенням стану здоров`я Ю.ЛУЦЕНКА провести додаткові медичні обстеження у цивільній лікарні, а не в медичній частині СІЗО.

“Суддя ВОВК, як це не дивно, дав дозвіл на обстеження екс-міністра”, - сказав Ю.ГРИМЧАК.

“Керівництво СІЗО направило відповідь судді ВОВКА до командира конвойного полку, але у відповідь судді ВОВКУ тимчасово виконуючий обов`язки командира полку почав розповідати, що, взагалі-то, це СІЗО повинне займатись здоров`ям ув`язнених, і посилався на якийсь наказ по департаменту 2003 чи 2004 року. Через це вже більше 4 тижнів Ю.ЛУЦЕНКО не може отримати належну і необхідну медичну допомогу”, - зауважив депутат.

“У зв`язку з цим я звернувся до генерального прокурора, завданням якого є нагляд за додержанням прав громадян, у тому числі і прав ув`язнених, звернувся також до керівництва МВС, щоб воно пояснило своїм співробітникам, що якщо суддя дає дозвіл, то його треба виконувати, а не розповідати, чому його виконати неможливо. Так само я звернувся і до Омбудсмана з тим, що на сьогодні є всі ознаки ненадання Ю.ЛУЦЕНКУ медичної допомоги, що може становити загрозу здоров`ю і життю екс-міністра внутрішніх справ”, - сказав Ю.ГРИМЧАК.