Адвокати Тимошенко посилаються на фізіологію і просять 2 місяці

Екс-прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО та її захист вимагають від суду надати їм два місяці для ознайомлення з матеріалами кримінальної справи щодо газових угод 2009 року.

Як передає кореспондент УНІАН, з відповідною заявою до суду звернувся адвокат Олександр ПЛАХОТНЮК.

«Враховуючи фізичні та фізіологічні можливості та мою зайнятість водночас в інших процесах, прошу надати два місяці для ознайомлення з матеріалами справи та підготовку участі у судовому засіданні», - сказав О.ПЛАХОТНЮК.

Адвокат Ю.ТИМОШЕНКО нагадав, що він лише сьогодні отримав допуск до судового процесу, і суд згідно з Кримінально-процесуальним кодексом України зобов’язаний надати час для ознайомлення з матеріалами справи і підготовки участі у судових засіданнях.

О.ПЛАХОТНЮК також зауважив, що державному обвинуваченню на зачитування 73 сторінок обвинувального висновку знадобилося майже чотири години. За словами О.ПЛАХОТНЮКА, виходячи з цього, термін у два місяці є цілком обгрунтованим. «Нам треба ознайомитися та підготуватися з цими матеріалами», - сказав він.

О.ПЛАХОТНЮК також зауважив, що в разі відмови задовольнити це клопотання захист просить суд визначити достатній термін для ознайомлення з матеріалами справи і визначити кількість сторінок, з якими можна ознайомлюватися за один день.

Це клопотання О.ПЛАХОТНЮКА підтримали підзахисна Ю.ТИМОШЕНКО та другий адвокат Микола СІРИЙ.

У той же час державне обвинувачення вважає, що для ознайомлення з матеріалами кримінальної справи достатньо 5 днів.

«Оскільки доказова база займає дві тисячі сторінок у трьох томах, відповідно захисник, який має спеціалізацію, це непроста людина, він може ознайомитися з матеріалами цієї справи у більш стислий термін», - сказав прокурор.

Представник державного обвинувачення нагадав, що Європейський суд з прав людини, розглядаючи скаргу «Гаважук проти України», визнав достатнім термін у 5 днів на ознайомлення з матеріалами справи. «Але та справа стосувалася вбивства - особливо тяжкого злочину, - яке карається довічним ув’язненням, і той злочин, зрозуміло, не можна порівняти зі злочином, який розглядається сьогодні», - зазначив прокурор.