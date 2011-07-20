Захист влаштовує конкурс на швидкість читання кримінальної справи Тимошенко

Сьогодні о 12.00, в офісі партії «Батьківщина» (вул.Турівська, 13), відбуватиметься ознайомлення з матеріалами кримінальної справи, порушеної проти екс-прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО щодо газових угод 2009 року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, захист Ю.ТИМОШЕНКО запрошує всіх представників засобів масової інформації долучитися до процесу ознайомлення.

У програмі заходу – конкурс на швидкість читання.

Телефон для акредитації: 527-70-84, 067-780-22-24, 067-323-60-44.

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