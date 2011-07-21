У ВР розказали, як відмовляють депутатів від квартир

Народний депутат від Партії регіонів, голова Комітету Верховної Ради з питань регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності парламенту Володимир МАКЕЄНКО запевняє, що останнім часом жоден депутат не отримав квартиру.

Про це В.МАКЕЄНКО заявив в інтерв’ю газеті “Голос України” (№ 131 від 21 липня 2011 року).

За його словами, з того часу коли він очолив парламентський комітет, не було видано жодної нової квартири. «Відповідно до законодавства, народний депутат має право на службове житло. У нас є службові квартири, в яких проживають народні депутати. Є депутати, які проживають у готелях. За мого головування комітет не прийняв жодного рішення щодо виділення жодної квартири у постійне користування або виплати грошової компенсації. Закінчиться строк - звільніть квартиру», - сказав В.МАКЕЄНКО.

Водночас, за його словами, деякі депутати просять комітет виділити їм квартири. «Приходять, я їм кажу: мандат є, депутатська зарплата, дипломатичний паспорт, можливість вирішувати питання - скільки можна жити за рахунок платників податків? Або ж говорю: немає проблем, пиши заяву, приходь на комітет, запросимо ЗМІ, лідерів фракцій і партій і подивлюся, яким ти будеш в списку партії на наступних виборах», - зауважив В.МАКЕЄНКО.

При цьому він додав, що цю позицію комітету підтримують керівники всіх партій.