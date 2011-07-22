Вища рада юстиції перевірить Кірєєва

У Вищій раді юстиції призначено перевірки у зв’язку із надходженням депутатських запитів народних депутатів Сергія ВЛАСЕНКА, Олени ШУСТІК, Андрія ШКІЛЯ та Ольги БОДНАР щодо судді Печерського районного суду міста Києва Родіона КІРЄЄВА.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Вищої ради юстиції.

Запити були проголошені під час засідання сесії Верховної Ради 8 липня.

Як повідомляв УНІАН, 8 липня голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН на засіданні парламенту оприлюднив запити народних депутатів від "БЮТ-Батьківщини" з вимогою до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України звільнити з посади суддю Печерського районного суду Києва Р.КІРЄЄВА. Зокрема, народні депутати О.ШУСТІК, О.БОДНАР та А.ШКІЛЬ звернулися до голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів України щодо встановлення фактів, які свідчать про порушення присяги суддею Р.КІРЄЄВИМ.

Крім того, було оприлюднено запит депутата від "БЮТ-Батьківщини" С.ВЛАСЕНКА до голови Вищої ради юстиції щодо наявності у діях судді Р.КІРЄЄВА ознак порушення присяги.