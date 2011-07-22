Наливайченко: Одеській владі взагалі ця держава не цікава

Голова політради партії «Наша Україна» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО вважає, що сьогодні влада майже нічого не робить для боротьби із сепаратизмом.

Таку думку він висловив в інтерв’ю газеті «День»

В.НАЛИВАЙЧЕНКО назвав правильним кроком видворення першого й останнього президента Криму Юрія МЄШКОВА з території України Службою безпеки. Водночас він звернув увагу на те, що спочатку його все ж таки впустили в Україну.

«Спочатку запустили, потім - видворили... Але видворення - крок правильний. От чеських дипломатів видворили незграбно. Ми засудили такий вчинок. МЄШКОВ, ЛУЖКОВ - це інша справа, вони працюють проти Української держави. Де сьогодні той ЛУЖКОВ, який уявляв себе правителем Москви, Києва та всіх прилеглих територій? Ми свого часу аргументовано, в трьох судах, довели справедливість свого рішення про заборону в’їзду ЛУЖКОВА в Україну. Таку позицію потрібно тримати в усьому. Адже є й більша проблема: навіщо було знову запускати співробітників російського ФСБ у Крим?», - зауважив він.

За словами В.НАЛИВАЙЧЕНКА, кордони - це питання суверенітету, незалежності, господарства, підприємництва тощо.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО переконаний, що Партія регіонів допустила велику помилку ще на виборах, коли говорила, що попередня влада запровадила чорні списки, які вони скасують. «Скасували! І що? Ось вам МЄШКОВ, і це не останній випадок - далі будуть інші сепаратисти, яких ми виставляли. Тут і «Севастополь - Крим - Росія», яка має членів аж 12 чоловік, і «Прикарпатський сойм русинів». Зараз усе це їхні проблеми та загрози. Виставити МЄШКОВА - найпростіший варіант, а далі що робити? Наприклад, з «Русским блоком» у кримському парламенті? Так само - що робити із «Родиною» і МАРКОВИМ в Одесі, який привозить бойовиків у Львів з червоними прапорами? Вони взагалі не знають, як реагувати на все це. Уявіть собі - «Наша Україна» в Одесі захищає ветеранів Другої світової війни та їхні соціальні їдальні під назвою «Ветеран» від одеської влади Партії регіонів - КОСТУСЄВА та інших, які забирають ці приміщення під свої бізнеси. Це виробляє нинішня влада», - наголосив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Відповідаючи на запитання, чому саме з Одеси сьогодні створюють українофобський центр, він висловив думку, що свого часу Партія регіонів заперечувала, що треба боротися із сепаратистами. «Тепер ці сепаратисти витворюють те саме, тільки при цій владі. Вони проти української державності, їм потрібна власність із впровадженням бандитських правил існування, які спрямовані не тільки проти «помаранчевих», а й проти ветеранів, медсестер, яким теж сьогодні в лікарнях Одеси перестали доплачувати надбавки. Це вже соціальні наслідки нерозуміння національної безпеки та державних питань. Подібні речі відбуваються й у Криму. Російське козацтво там зараз такий самий негативний чинник...», - вважає голова політради «Нашої України».

На запитання про ситуацію із сепаратизмом у Криму, В.НАЛИВАЙЧЕНКО відповів, що голова уряду Криму Василь ДЖАРТИ насправді висловився проти Ю.МЄШКОВА, тому що російські козаки вдарили по його команді у владі. «Я не вірю його переможним реляціям. Він зараз дуже нервується, тому що не може взяти під свій контроль Крим. Одеса - це трошки інший приклад, там більше бандитського фактора: їм все одно, хто ти - робітник, ветеран, медсестра... Одеській владі взагалі ця держава не цікава. Приблизно таке саме твориться і в інших регіонах: Запорізькій, Чернігівській, Сумській областях. Насправді проблема дуже системна: чиновники у владі не служать людям», - сказав В.НАЛИВАЙЧЕНКО.