Пенсіонерка здала регіоналів: година під Печерським судом коштує 15 грн

Учасниця акції «Загальновійськового союзу» (очолюваного колишнім народним депутатом від Партії регіонів Олегом КАЛАШНИКОВИМ) Тетяна ЛІСОВИК заявляє, що виступає проти екс-прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО біля Печерського районного суду Києва за гроші.

Як передає кореспондент УНІАН, Т.ЛІСОВИК сама підійшла до журналістів, щоб заявити про те, що організатори акції проти Ю.ТИМОШЕНКО не виконують свої зобов`язання щодо сплати за участь в акції.

«Ці факти відбуваються з усіх боків. Зі мною поряд стояли хлопці, стоять і питають: нам заплатять повністю чи кинуть?» - розповіла Т.ЛІСОВИК.

Учасниця акції продемонструвала журналістам жетон синього кольору з числом 30, яке, за її словами, означає черговість отримання грошей за списком. Як сказала Т.ЛІСОВИК, гроші за участь в акції видавалися на підставі цього жетона.

«Ви розумієте, треба встати о четвертій ранку, відстояти шість годин під сонцем чи під зливою – за це треба платити. Так, я проти ТИМОШЕНКО, але я можу прийти сюди на годину, постояти, відстояти свої права. Але навіть не акція є предметом розмови. Кожен лідер, йдучи до влади, обростає мафією. Ми їх називаємо рахівниками», - пояснила вона.

За словами Т.ЛІСОВИК, одна година участі в мітингу коштує 15 грн., а їй заборгували вже 70 грн. Вона додала, що є пенсіонером, і саме цим пояснила свою згоду брати участь в акції за гроші, оскільки її пенсія становить 780 грн. «Мені не заплатили грошей за п`ятницю, і у понеділок, 18 липня, я відстояла дві години, і мене просто прибрали за те, що я зажадала гроші», - уточнила вона.