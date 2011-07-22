Колишня дружина Власенка заявила, що засобів у боротьбі не вибирає

Колишня дружина народного депутата Сергія ВЛАСЕНКА Наталія ОКУНСЬКА (ВЛАСЕНКО) сьогодні прийшла до Печерського районного суду Києва із позовною заявою до свого колишнього чоловіка про стягнення аліментів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Н.ОКУНСЬКА (ВЛАСЕНКО) повідомила сьогодні журналістам.

Колишня дружина С.ВЛАСЕНКА роздала журналістам копії позовної заяви, яка датована 19 липня 2011 року та зареєстрована в канцелярії суду 20 липня.

У позовній заяві вимагається стягнути з С.ВЛАСЕНКА «аліменти в розмірі 25% всіх видів його заробітку на мою користь на утримання доньки ВЛАСЕНКО Поліни Сергіївни, 7 листопада 2011 року народження, починаючи з дня подачі заяви до її повноліття». Водночас, справжня дата народження доньки С.ВЛАСЕНКА – 7 листопада 2006 року.

Відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН, чи сама вона писала заяву судді Печерського районного суду Родіону КІРЄЄВУ стосовно свого чоловіка С.ВЛАСЕНКА, який на той момент захищав інтереси Ю.ТИМОШЕНКО у судовому процесі, але не брав участі у судових засіданнях, Н.ОКУНСЬКА (ВЛАСЕНКО) відповіла: «Послухайте, коли жінка бореться за права своїх дітей, вона засоби не вибирає».

Як повідомляв УНІАН, 11 липня суддя Печерського райсуду Києва Р.КІРЄЄВ на судовому засідання у справі за обвинуваченням екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО у перевищенні службових повноважень при підписанні газових угод з РФ у 2009 р. зачитав лист-звернення колишньої дружини захисника Ю.ТИМОШЕНКО Н.ОКУНСЬКОЇ. Зокрема, Н.ОКУНСЬКА у своєму листі зазначала, що 7 липня С.ВЛАСЕНКО повернувся з Відня до Києва і перебуває зараз в українській столиці. «Він обдурює правосуддя», - вказується в листі.

У відповідь на це Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що її захисник С.ВЛАСЕНКО перебуває у відрядженні для збору усіх необхідних доказів у її справі.