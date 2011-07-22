Адвокат: Зачитане обвинувачення не відповідає тексту, врученому Тимошенко

Адвокат Олександр ПЛАХОТНЮК заявляє про невідповідність оголошеного обвинувального висновку тексту відповідного документа, переданого екс-прем’єру Юлії ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ПЛАХОТНЮК заявив у ході судового засідання після відновлення розгляду справи Ю.ТИМОШЕНКО після перерви.

«Текст обвинувального висновку, який було проголошено, не відповідає тексту, врученому Юлії ТИМОШЕНКО», - сказав О.ПЛАХОТНЮК. Зокрема, адвокат уточнив, що йдеться про аркуші 18, 21, 40, 38, 49, 50 тощо, в яких містяться розбіжності в даті можливого підписання договору про постачання природного газу в Україну на 2009 рік.

Прокурор Лілія ФРОЛОВА, оголошуючи обвинувальний висновок, говорила про те, що договір мав бути підписаний 31 грудня 2009 року в той час як фактично йшлося про 2008 рік.

Крім того, за словами адвоката, при оголошенні показів екс-голови НАК «Нафтогаз України» Олега ДУБИНИ, фігурувала дата 19 січня 2011 року, коли питання стосувалося обсягу запасів природного газу.

Прокурор Л.ФРОЛОВА назвала це технічними помилками.