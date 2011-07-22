Захист Тимошенко просить повернути її справу у ГПУ

У судовому процесі над екс-прем’єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО оголошено перерву до 15.45 для розгляду клопотання її захисту про повернення справи до Генеральної прокуратури для уточнення обвинувального висновку.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення оголосив головуючий у справі суддя Печерського районного суду міста Києва Родіон КІРЄЄВ після з’ясування позицій учасників процесу щодо цього клопотання.

Представники державного обвинувачення рекомендували суду відмовити у задоволенні клопотання, оскільки неточності, на які вказувала сторона захисту, містяться безпосередньо у показах свідків.

«Треба співставити те, що сказав адвокат, з показами свідків під час судового засідання. Зараз не можна об’єктивно сказати, чи то є технічна помилка, чи щось інше», - сказав представник обвинувачення.

Крім того, прокурори вважають, що захист у своєму клопотанні не посилається на норму закону, яка регламентує процедуру повернення справи до прокуратури для уточнення обвинувального висновку.

У свою чергу, адвокат Микола СІРИЙ звернув увагу суду на те, що обвинувальний висновок підписаний першим заступником генерального прокурора Ренатом КУЗЬМІНИМ. «Я не бачу, яким чином ми у судовому засіданні можемо виправити документ, підготовлений першим заступником генерального прокурора», - підкреслив М.СІРИЙ.

Другий адвокат Ю.ТИМОШЕНКО Олександр ПЛАХОТНЮК зауважив, що такі невідповідності мотивувальної частини обвинувального висновку його резулятивній частині можуть стати підставою для скасування у майбутньому будь-якого вироку, винесеного судом.

«Обвинувальний висновок – це центральний процесуальний документ будь-якої кримінальної справи. Не може бути процесуального акту, в якому декілька частин правильно складено, а деякі – неправильно», - переконував М.СІРИЙ.

Представник цивільного позивача зазначив, що не вважає цю ситуацію нестандартною, і рекомендував суду при розгляді клопотання захисту Ю.ТИМОШЕНКО «чинити по закону».

Після цього Р.КІРЄЄВ оголосив перерву у судовому розгляді до 15.45.