Тимошенко вимагає від Кірєєва закрити справу

У Печерському районному суді головуючий у судовому засіданні суддя Родіон КІРЄЄВ та екс-прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО продовжують з’ясовувати суть обвинувачень, висунутих Генеральною прокуратурою в рамках кримінальної справи щодо газових угод 2009 року.

Як передає кореспондент УНІАН, після перерви суддя Р.КІРЄЄВ стисло виклав зміст обвинувального висновку.

Суддя Р.КІРЄЄВ повторив, що Ю.ТИМОШЕНКО обвинувачується в одноосібному ухваленні директив на підписання газових контрактів між НАК «Нафтогаз України» та російським «Газпромом».

Після повторного запитання головуючого у судовому засіданні Ю.ТИМОШЕНКО знову заявила, що не зрозуміла суті обвинувачень, та стала вимагати від Р.КІРЄЄВА послатися на документ або нормативний акт, згідно з яким директиви між господарюючими суб’єктами мають бути ухвалені колегіально на засіданні уряду. «Суті обвинувачення мені не роз’яснено, складу злочину мені не названо. Я прошу суддю закрити цю кримінальну справу», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО, зазначивши, що законодавство України забороняє ухвалення директив уряду на переговори між господарюючими суб’єктами.

Ю.ТИМОШЕНКО декілька разів вимагала від суду роз’яснити суть обвинувачень, а суддя Р.КІРЄЄВ відповідав, що вже надав такі роз’яснення. «Суд не може вдаватися до оцінки доказів на даній стадії», - сказав Р.КІРЄЄВ.

У свою чергу, представники державного обвинувачення зазначили, що суддя згідно зі статтею 298 Кримінально-процесуального кодексу України роз’яснив підсудній суть обвинувачень. «Суд вже пояснив і не може вийти за межі висунутих обвинувачень, що написано в обвинувальному висновку суд і вказав. І якщо суд скаже щось інше, це буде підставою для відводу судді», - попередив представник прокуратури.

У судовому засідання оголошено перерву до 21.00.