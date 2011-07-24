Адвокат: якби Кірєєв мав іншу роботу, він би так не поводився

Адвокат екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО Микола СІРИЙ зазначає, що одна з ознак "газового процесу" – це надзвичайно високий темп.

Таку думку він висловив в ефірі радіо «Свобода».

По-перше, зазначив він, такий високий темп був заданий органами слідства. Вони надмірно прискорено проводили розслідування цієї справи. А естафету перейняв суд. І суд надзвичайно прискорює всі судові дії. Зокрема, і судове слухання в п`яницю: з 9-ї ранку до 9-ї вечора – 12 годин.

Тяжко пояснити будь-якою необхідністю в такому напруженому графіку працювати, зазначає М.СІРИЙ.

"Ми бачимо, що суддя Кірєєв звільнений від додаткового навантаження, - міркує він. - Взагалі у провадженні суддів в Україні досить багато справ. Скажімо, десь до 50–60 справ на місяць. І в порівнянні зі звичайним навантаженням ми бачимо, що суддя Кірєєв звільнений від додаткового навантаження. Тобто, так би мовити, перед ним поставлене завдання провести слухання саме в цій справі.

Звичайно, якщо б у нього було рівномірне навантаження, то відповідно, ми сподіваємось, він би ставився й більш уважно до адвокатів і з погляду надання можливості адвокатам знайомитися з матеріалами справи, і готуватись до наступного судового засідання, і таке інше", - доходить висновку М.СІРИЙ.