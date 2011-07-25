Адвокат Тимошенко: немає сенсу брати участь у такому фарсі, але...

Екс-прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що завтра разом зі своїми захисниками візьме участь у засіданні Печерського районного суду Києва під час допиту свідків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні журналістам після чергового судового засідання.

«Ми прийдемо всі - захист також братиме участь, і ми будемо вимагати ознайомлення зі справою», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Водночас, її захисник Сергій ВЛАСЕНКО заявив, що фактично адвокати не знайомі з обставинами обвинувачень.

«Не маючи достатніх знань фактичних обставин, не маючи можливості ознайомитися з матеріалами кримінальної справи захисту, скоріше за все, немає ніякого сенсу приймати участь в такому фарсі, як допит свідків, при незнанні матеріалів справи. Юлія Володимирівна, на жаль, зобов’язана бути в судовому засіданні», - пояснив він.

Адвокат Микола СІРИЙ додав, що захист Ю.ТИМОШЕНКО докладатиме максимальних зусиль до того, щоб переконати суспільство у її невинуватості.

«Бо суд переконувати немає сенсу, він нас не чує. Принаймні, поки ми будемо діяти в межах процесуальних прав і до кінця будемо доводити належну адвокатську позицію», - підкреслив адвокат Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 25 липня, суддя Печерського районного суду Києва Родіон КІРЄЄВ оголосив перерву у засіданні суду з розгляду справи проти Ю.ТИМОШЕНКО до 11.00 26 липня.

Таке рішення суддя виніс після того як Ю.ТИМОШЕНКО знову заявила про необхідність надання її адвокатам додаткового часу на ознайомлення з матеріалами справи та неможливість надавати покази через непідготовленість її захисників.

Суддя Р.КІРЄЄВ у відповідь на місці ухвалив рішення про зміну порядку дослідження доказів у справі. «Суд постановив: змінити порядок дослідження доказів: спочатку допитати свідків, розглянути письмові докази, а потім заслухати покази підсудної. У зв’язку зі зміною порядку дослідження доказів та необхідності часу для того, щоб викликати свідків, у судовому засідання оголошується перерва до 26 липня 11.00», - постановив Р.КІРЄЄВ.